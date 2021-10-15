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Keçiören'e buz pisti inşa ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Keçiören'e buz pisti inşa ediliyor

Ankara Keçiören Belediyesi spor yatırımlarında bir ilke daha imza atarak ilçeye buz pisti inşa ediyor.

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören Belediyesi spor yatırımlarında bir ilke daha imza atarak ilçeye buz pisti inşa ediyor. Ovacık Mahallesi'ndeki 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alacak olan 300 metrekarelik buz pisti yaz kış hizmet verecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Ovacık Mahallesi'ne dome çadırlı buz pisti yapılacağını ve bu kış hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Altınok, "Ovacık Mahallemizde 5 bin metrekarelik bir alana inşa ettiğimiz spor kompleksimizin içine buz pisti inşa ediyoruz. Özel nano teknoloji blackout branda ile kaplanacak olan tesisimizin pisti ise 'doğal buz' özelliğiyle dünya olimpik buz pisti sistemi ile aynı standartlara sahip olacak. Böylece Türkiye'de belediye eliyle kalıcı olarak yapılan ilk dome çadırlı buz pistini de şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Ferah bir ortam ve muntazam bir akustik

Her seansta 70 kişinin faydalanabileceği tesis, hazırlık alanı ve buz pistinin bulunduğu 2 bölümden oluşacak. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcular kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacak. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pisti 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgar ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist sporculara güvenli bir ortam sağlayacak. Buz pistinin inşa edildiği 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda kaykay parkuru, teniz kortu ve çeşitli sosyal donatı alanları da bulunacak. - ANKARA

Keçiören'e buz pisti inşa ediliyor

Keçiören'e buz pisti inşa ediliyor

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Haber: Keçiören'e buz pisti inşa ediliyor - Haberler
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