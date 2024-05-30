Üye Girişi
Haberler

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca 30. kez kan bağışında bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Adliyesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan hakim ve savcılar arasında yer alan Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 30. kez kan bağışında bulundu. Başsavcı Sarıca'ya Türk Kızılay Şube Başkanı tarafından gümüş madalya ve beratı takdim edildi.

Siirt Adliyesinde kan bağışı kampanyasına hakim ve savcılar katılım sağlarken Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 30'uncu kan bağışını yaptı.

30'uncu kez kan bağışında bulunan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'ya Siirt Türk Kızılay Şube Başkanı tarafından gümüş madalya ve beratı takdim edildi. Başsavcı Sarıca, bir ünite kanın üç can kurtarabileceğini belirterek, "Kan bağışı önemlidir. Kan bağışlayarak hem insanlığın rızasını alacağız hem de memleketimize, milletimize sahip çıkmış olacağız. Ben de kendim kan bağışlayarak bu vazifeyi yapmanın mutluluğunu içerisinde hissediyorum" dedi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç ise etkinlik kampanyasında yaptığı konuşma sırasında Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'ya kan bağışına yönelik ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başsavcı Kızılay Gümüş Hakim Siirt Yerel Sağlık Güncel Haberler

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title