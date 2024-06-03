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Amasya'da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi

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Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Pontus Rum Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen gümüş ve bronz toplam 582 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Pontus Rum Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen gümüş ve bronz toplam 582 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda O.A isimli şahsın izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi alındı.

Şahsın aracında yapılan aramada 582 adet Pontus Rum Krallığına ait gümüş, bronz sikke tespit edilerek el konuldu. O.A gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Amasya Gümüş Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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