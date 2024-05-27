Milli Sporcular Bratislava Yarışlarında Büyük Başarı Elde Etti

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Durgunsu Kano 37'inci Uluslararası Bratislava Yarışları'nda milli sporcular büyük bir başarı elde etti. Yarışlar, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve sporcular toplamda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Bu başarıya katkı sağlayan sporcular arasında, Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Rahmi Kaan Karahan da yer aldı.

Rahmi Kaan Karahan, Yıldız Erkekler K1 1000 metre ve Yıldız Erkekler K1 200 metre kategorilerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, Genç Erkekler K2 500 metre kategorisinde gümüş madalya kazanarak toplamda üç madalya ile yarışları tamamladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla'da su sporlarında başarılar ard arda gelmeye devam ediyor. Rafting Türkiye Şampiyonluğu'ndan sonra bir başarı da kanodan uluslararası düzeyde geldi. Spor kenti Muğla'da su sporlarında sporcularımızın başarılarının yanı sıra her geçen gün ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren ve uluslararası düzeyde katıldığı yarıştan üç madalya ile dönen Rahmi Kaan Karahan'ı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA