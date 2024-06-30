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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Slovenya'da Şampiyon Oldu

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Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2024 Gümüş Milletler Ligi final maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı takım, beşinci ve son maçta Macaristan'ı 25-23, 25-16, 16-25, 25-17'lik setlerle mağlup etti. Bu zaferle birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez Gümüş Milletler Ligi şampiyonu oldu.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2024 Gümüş Milletler Ligi (SNL) final maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek, şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oturarak Erkek Milli Takımı, Slovenya'da gerçekleştirilen Gümüş Milletler Ligi'nde beşinci ve son maçında Macaristan'ı 25-23, 25-16, 16-25, 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyonda oynadığı beş müsabakadan da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı takım, tarihinde ilk kez Gümüş Milletler Ligi şampiyonu oldu. Milliler, SNL'de 2021'de bronz, 2022'de ise gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Macaristan Slovenya Voleybol Türkiye Gümüş Spor Güncel Haberler

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