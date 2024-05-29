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Ulusal ve Uluslararası Yüzücüler Marmaris'te Buluştu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası'na Türkiye ve birçok ülkeden binlerce sporcu katıldı. Ankara'dan katılan yüzücü Tuana Taşçı, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Bu yıl 21.'si gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şampiyona Türkiye başta olmak üzere İtalya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Kırgızistan, Moldova, Yunanistan, Bosna Hersek, ABD, Mısır, Rusya, Suriye ülkelerinden binlerce sporcunun katılımı ile düzenlendi.

Yarışmada hem Türkiye'yi hem de Ankara'yı temsil eden Polatlılı yüzücü Tuana Taşçı, Marmaris'te 21.'si düzenlenen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası'nda girmiş olduğu müsabakalarda rakiplerini geride bıraktı. Taşçı, 3'ü altın olmak üzere 1 gümüş madalya kazandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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