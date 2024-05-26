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Hakkari'deki Gümrük Kapıları ve Yollar İçin Görüşmeler Yapıldı

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Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin ve il ve ilçe STK'ları, Gümrük İdareleri Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş'u ziyaret ederek, Hakkari ve ilçelerindeki yaşanan sıkıntıları ilettiler.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin ve il ve ilçe STK'ları, Gümrük İdareleri Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş'u ziyaret ederek, Hakkari ve ilçelerindeki yaşanan sıkıntıları ilettiler.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin ve aynı zamanda Hakkari Şoförler Odası Başkanı Abdi Arslan, Yüksekova Şoförler Odası Başkanı Selami Durna ve Ayhan Atsız ile birlikte Hakkari'nin Gümrük Kapıları şartlarının iyileştirilmesi için Gümrük İdareleri Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve ulaşım sorunlarını aktarmak üzere Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş ile görüştü.

Gümrük İdareleri Genel Müdürü ile yapılan görüşmede, Derecik ve Üzümlü Sınır Kapıları altyapısının iyileştirilmesi ve modern gümrük kapılarına dönüştürülerek ticarete açılması. Derecik ve Üzümlü Gümrük Kapılarının giriş çıkış saatlerinin uzatılması ve pasaport gişelerinin arttırılması. Derecik Gümrük Kapısının hafta sonu da açık olması ve araç geçişlerine biran evvel başlanması talebinde bulunuldular.

Ardında Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede ise, Hakkari-Van ve Yeniköprü tünellerinin hızlandırılması ve kış başlamadan trafiğe açılması. Hakkari-Şırnak Karayolunun iyileştirilmesi ve Çığlı-Ortaköy Arasında bir tünel yapılması. Yol onarımlarının takip edilmesi ve Karayolu şube şefliklerinin araç ve iş makinası sayısının artırılması. Depin çığ tünellerinin onarılması ve ışıklandırılması. Yüksekova Dağlıca yolu üzerinde bulunan Okullar bölgesinde yaya kaldırımlarının yapılması. Yüksekova İpekyolu orta refüjünün yapılması konusunda talepler iletildi.

Bölge için çalışmalar yapacaklarını belirten Gümrük İdareleri Genel MüdürüMustafa Gümüş, Derecik ve Üzümlü Gümrük Kapıları Altyapı çalışmalarının programda olduğunu, giriş çıkış saatlerinin uzatılması, pasaport gişe sayısının arttırılması ve Derecik Sınır Kapısı'nın hafta sonu da açık olması gibi taleplerinin yerinde olduğunu, bunun için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Yolların ve Tünelin bu yıl içinde hizmete açılacağını belirten Karayolları Genel Müdürü Selahattin Bayramçavuş ise, Ulaşım sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatacaklarını, Yüksekova İpekyolu üzerinde bulunan orta refüj ile kaldırım bakım çalışmalarının başlanacağını, Dağlıca yolu okullar bölgesine kaldırım çalışmasını da başlatacaklarını ve yine tünellerden en az bir tanesinin bu yıl içinde açılacağını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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