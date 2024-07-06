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YayTanSay Sporcuları Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Seçmelerinde 9 Madalya Kazandı

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Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası seçmelerine katılan YayTanSay sporcuları, 9 madalya kazanarak adeta madalyalara ambargo koydu. YayTanSay Kulübü, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası seçmelerine katılan YayTanSay sporcuları, 9 madalya kazanarak adeta madalyalara ambargo koydu.

Taekwondo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri gerçekleştirildi. Hacılar Spor Salonu'nda yapılan ve 10 kulüpten 300 civarında sporcunun katıldığı seçmelerde YayTanSay Kulubü yine ön saflarda yerini aldı.

Minikler Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri'ne 30 sporcu ile katılan YayTanSay Kulübü 3 Altın, 1 Gümüş, 5 Bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Ecrin Selçuk, Zeynep Sofoğlu ve Emir Haktan Aktepe altın madalya kazanırken, Mahmut Emin Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu. Esma Bolat, Mustafa Enes Gülgün, Kuzey Pınarcı, Yusuf Ildız ve Enes Yaşlak ise bronz madalya sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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