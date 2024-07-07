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Kayserili Sporcular Tekerlekli Paten Yarışmasında 8 Madalya Kazandı

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Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışmalarında Kayserili sporcular 8 madalya elde etti. Yarışmaya 167 sporcu katıldı ve Kayserili sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışmalarında Kayserili sporcular 8 madalya elde etti.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen Tekerlekli Paten 1.Etap Yarışmaları Kocaeli'nde yapıldı. 167 sporcunun katıldığı yarışmada Kayserili sporcular 3 altın 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalyanın sahibi oldu.

Konuyla ilgili olarak Genlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sporcularımızı ve antrenörleri Duran Demiryürek'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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