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YayTanSay, Gençler Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda 10 altın madalya kazandı

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Kayseri'nin köklü kulüplerinden YayTanSay, Gençler Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporcular, Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Gençler Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda Kayseri'nin köklü kulüplerinden YayTanSay, 10 altın madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Gençler Taekwondo Kayseri Şampiyonası gerçekleştirildi. 22-23 Temmuz tarihinde Develi Spor Salonu'nda yapılan ve yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada YayTanSay Spor Kulübü, 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kulüp sporcularından Büşra Çavdar, Gökçe Pumak, Mustafa Said Yörükoğlu, Efe Öztürk ve Merve Ünlü kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazandı. Tuğçe Karakoç, Yusuf Topaktaş ve Rana Çaglıbaygil ikinci olarak gümüş madalya sahibi olurken, Elif Atik ve Beyza Güneş de üçüncülük ile yetindi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular, önümüzdeki ay içerisinde Kastamonu'da gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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