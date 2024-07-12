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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Derece Elde Eden Pehlivanlar Karşılandı

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Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece elde eden pehlivanlar, Samsun'un Ladik ilçesinde törenle karşılandı. Güreşlerde üçüncü olan Serhat Gökmen ile Fatih Atlı ve başaltında gümüş madalya kazanan Kemal Şahin, ilçeye girişinde davul zurna ile karşılandı. Ladik belediyesi önünde yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Adnan Topal, pehlivanlarla gurur duyduklarını dile getirerek, 'İlçemizi gittiğiniz her müsabakada başarı ile temsil ediyorsunuz. Rabb'im sırtınızı yere getirmesin. Allah sizlerden razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyor, sizleri bir kez daha tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece elde eden pehlivanlar, Samsun'un Ladik ilçesinde törenle karşılandı.

Güreşlerde üçüncü olan Serhat Gökmen ile Fatih Atlı ve başaltında gümüş madalya kazanan Kemal Şahin, ilçeye girişinde davul zurna ile karşılandı.???????

Ladik belediyesi önünde yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Adnan Topal, pehlivanlarla gurur duyduklarını dile getirerek, "İlçemizi gittiğiniz her müsabakada başarı ile temsil ediyorsunuz. Rabb'im sırtınızı yere getirmesin. Allah sizlerden razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyor, sizleri bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Şahin Fatih Atlı Kırkpınar Samsun Edirne Gümüş Ladik Spor Güncel Haberler

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