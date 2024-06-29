Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya'da gümüş madalya kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya'da yapılan Kano U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Slovakya'nın Bratislava şehrinde devam eden Gençler Avrupa şampiyonasında genç erkekler K2 1000 metrede Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Taha Erkam Usta ve Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rahmi Kaan Karahan çifti Avrupa İkincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Muğla'yı bir kez daha dünyaya tanıtan Milli Sporcular Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta'yı, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik edip, başarılarının devamını dilediler. - MUĞLA