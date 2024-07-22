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Manisa Sporcuları Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

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Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, önemli başarılara imza attı. Manisa'yı temsilen katılan Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü ve Akhisar Gençlik Spor İlçe Kulübü sporcuları 1 altın 1 gümüş madalya kazanırken şampiyonada Türkiye 4'üncülüğü ve 5'inciliği de elde edildi.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, önemli başarılara imza attı. Manisa'yı temsilen katılan Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü ve Akhisar Gençlik Spor İlçe Kulübü sporcuları 1 altın 1 gümüş madalya kazanırken şampiyonada Türkiye 4'üncülüğü ve 5'inciliği de elde edildi.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Akhisar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünden U12 kategorisinde yarışan Miray Akcan, Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü kulübünden U15 kategorisinde mücadele eden Hilal Ece Keskin ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Akhisar Gençlik Spor İlçe Kulübünden U12 kategorisinde yarışan Ş. Kaan Umut dördüncü sırada yer alırken, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü kulübünden U15 kategorisinde yarışan Buğlem Kırtok altıncı oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çalışmalar ve elde edilen başarılar her geçen gün daha fazla gencin bisiklet sporuna ilgi göstermesini sağlıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Akhisar Gençlik Erzurum Türkiye Manisa Gümüş Spor Spor Güncel Haberler

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