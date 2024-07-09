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Adıyamanlı Sporcu Kader Güvenç Türkiye 2'ncisi Oldu

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İzmir ilinde yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcu Kader Güvenç, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. Gümüş madalya alan sporcu ve antrenörü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından kabul edildi.

İzmir ilinde yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcu Kader Güvenç 10 kilometre yürüyüş kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Gümüş Madalya alan şampiyon sporcu ve antrenörünü kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, azimle çalışan sporcuların emeklerinin karşılığında mutlaka derece yaparak, madalya aldıklarını söyledi.

Kader Güvenç'i tebrik eden Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "İzmir'de yapılan U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonalarına 232 kadın, 410 erkek olmak üzere toplam, 642 atletin yer aldığı şampiyonlar belli oldu. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı organizasyonda geleceğin yıldız adayları sporcular mücadele etti. Katıldıkları her yarışta mutlak suretle derece elde etmeden gelmeyen atletizm sporcularımızın gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bizlere her yarışta elde ettikleri başarılarla şampiyonluklar getiren atletizm sporcularımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı bu seviyeye getiren ve yetiştiren antrenörlerimizi de ayrıca kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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