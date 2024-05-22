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Manisa 45 Spor Kulübü Judo Şampiyonasında Başarılı

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Manisa 45 Spor Kulübü judocuları, Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı. Ayrıca takım müsabakalarında 2 üçüncülük kupası elde etti.

Manisa 45 Spor Kulübü judocuları, Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonası, Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde 35 ilden 175 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Şampiyonada Manisa 45 Spor Kulübü sporcuları, 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz kazandı.

Şampiyonaya 9 veteran sporcuyla katılan Manisa 45 Spor Kulübü, takım müsabakalarında ise 2 üçüncülük kupası aldı.

Kaynak: AA / Spor

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