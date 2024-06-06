Üye Girişi
Haberler

Gümüş 11 yılın zirvesine çıktı, İsviçreli bankadan tahmin geldi: Altından daha yüksek performans bekleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüş, son 11 yılın zirvesine çıktı ve yatırımcıların, uzmanların radarına girdi. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi ve altına kıyasla gümüşte daha yüksek performans beklediğini belirtti. UBS, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Son 11 yılın zirvesine çıkan gümüş yatırımcıların ve uzmanların radarına girdi. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi. UBS stratejistleri, altına kıyasla gümüşte daha yüksek performans bekliyor.

Gümüş, endüstriyel tüketimdeki gelişmelerle 11 yılın zirvesi olan 32 dolardan geri çekildi. Buna rağmen, tüm yıl boyunca gösterdiği performansla altını geride bıraktı. Gümüşün dikkat çeken performansı bankaların, uzmanların ve yatırımcıların da kararlarını etkilemeye devam ediyor. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi. UBS stratejistleri, altına kıyasla gümüşte daha yüksek performans bekliyor.

ALTINA KIYASLA DAHA İYİ BİR PERFORMANS

İsviçre yatırım bankası, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Uzmanlar, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

İsviçre Gümüş Fed Piyasa Finans Ekonomi Haberler

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

 Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

 Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

 Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi

Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title