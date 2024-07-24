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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Uluslararası Karete Do Şampiyonası ve Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 9 madalya kazandı

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Gemlik Uluslararası Karete Do Şampiyonası ve Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ilçeye 9 madalya ile döndü. Karete Do Şampiyonası'nda 1 altın madalya kazanan Huri Sena Ağcadağ, Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ise 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcular yer aldı.

Gemlik Uluslararası Karete Do Şampiyonası ve Judo Yıldızlar Avrupa Kupası turnuvalarında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ilçeye 9 madalya ile döndü.

20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Karete Do Şampiyonası'na 16 ülkeden 122 kulüp ve bin 650 sporcu katıldı. Kulüp sporcularından Huri Sena Ağcadağ 32 kiloda turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Öte yandan Kocaeli'nde düzenlenen 9 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda da Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Judo takımı sporcuları; 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

SPORCULARDAN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda da 38 kg ve 36 kg da şampiyon olan Kerem Çebi ve Semanur Yüksel ile Karete Do Şampiyonası 32 kg da şampiyon olan Huri Sena Ağcadağ desteklerinden ötürü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. Ayrıca turnuvada kulüp sporcularından Kerem Gür de 38 kg da 2'nci, Birleşik 44 kg da 3'üncü ve Süleyman Doğru'da 42 kg da 3"üncü oldu.

KARATE DO ŞAMPİYONASI'NDA DA TOPLAM 4 MADALYA

5'inci Gemlik Uluslararası Karate Do Şampiyonası'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 4 madalya kazandı. Sporculardan Mirali Mert Demir 10 Yaş Erkekler Kumite 45 kg 'da 2'nci ve Bilgehan Duman da Büyük Erkekler Kumite 75 kg da 2'nci, Gürkan Kılıç ise Genç Erkekler Kumite 76 Kg'da 2'nci oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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