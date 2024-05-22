Nafia Kuş: Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanacağım

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş, asıl hedefinin Paris Olimpiyatları olduğunu belirterek, "Kariyerimde tek eksik olan madalyayı 90 gün sonra kazanacağımı düşünüyorum" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 9-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş, şampiyonayı, gelecek hedeflerini, kariyer planlamasını ve olimpiyatlarda elde etmek istediği başarılarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Nafia Kuş, kendisi ve takımı adına güzel şampiyonayı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Ben orada Avrupa ikincisi oldum. Olimpiyat öncesi birbirinden güçlü rakiplerle orada maç yaptım. 3 sporcuyla karşılaştım, hepsi olimpiyatlara kota almış sporculardı. Finalde yenildim ama bundan önce Bakü'de düzenlenen dünya şampiyonasında, dünya şampiyonu oldum. 1 ay sonra Avrupa oyunlarından şampiyon oldum. Burada ikinci oldum ama asıl hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanabilmek. Bunun için çok çalışıyorum, kendime inanıyorum. 2012'de Londra Olimpiyatları'nda Servet Tazegül altın madalya kazanmıştı. Hala tekvando branşında altın madalya kazanan bir isim yok. Tekvando branşından eksik olan altın madalyamızı hem ülkeme, hem tekvandoya kazandırmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Umuyorum o madalyayı kazanacağım" şeklinde konuştu.

"90 gün sonra altın madalyayı kazanacağımı düşünüyorum"

Kariyerinde eksik olan olimpiyat altın madalyasını kazanıp, hedefini tamamlamak istediğini dile getiren Nafia Kuş, "Daha önce dünya şampiyonluğum, Avrupa şampiyonluğum, Avrupa Oyunları şampiyonluğum, Universal, Grand Prix, Akdeniz, İslami Dayanışma Oyunları ve bütün kategorilerde altın madalya kazandım. Olimpiyatlarda sadece altın madalyam eksik kaldı. 90 gün sonra altın madalyayı kazanacağımı düşünüyorum. Ondan sonraki planlamamı yıl yıl ilerlemek istiyorum. 29 yaşındayım, bu yıl olimpiyatlarda altın madalyayı kazanıp, önümüzdeki yıllarda kendi durumuma bakıp devam etmek istiyorum. Bakıldığında vücudum el verdiği sürece devam etmek istiyorum. Bu seferde hedefim 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu gibi, 2'lere, 3'lere çıkar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben de gelecekte yeni Nafia Kuş'lar keşfetmek istiyorum"

Sporcu kariyerinin ardından gelecek planlarından bahseden milli sporcu "Ben de gelecekte yeni Nafia Kuş'lar keşfetmek istiyorum. Onların hayatlarına dokunmayı çok istiyorum. Bakanlıkla iş birliği içerisinde olmak istiyorum. Sporcular için ne faydalı olur, onların başarısını nasıl daha yukarı taşıyabiliriz. Oturup, tartışırız ve sonucunda olumlu bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yeni Nafia Kuş'lar keşfetmek istiyorum. Onlar benden daha büyük başarıla elde eder ve onlar benim eksik kalan 2, 3'leri tamamlar diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Gerekli yatırım yapıldığında güzel sonuçlar ortaya çıkıyor"

Kulüp içerisinde bir aile olduklarını ve elde edilen başarılarda kulüp içerisinde görevli herkesin katkısı olduğunu aktaran Kuş, "Tokyo Olimpiyatları'na 56 gün kala kasığım kopmuştu. Kulübüme geldim, tedavi olmaya başladım. Buradan fizyoterapistim Nemanur Şengül'e teşekkür etmek istiyorum. Her gün beni sevgiyle tedavi etti. 56 gün sonra ben olimpiyat atmosferinde yarıştım. İstediğim sonucu alamadım ama şuan buradaysam gerçekten arkamdaki inanılmaz ekip sayesinde oldu. Buradan bütün kulüp çalışanlara teşekkür ederim. Bizler şu an başarının görünen kahramanlarıyız ama arkamızda inanılmaz güçlü bir ekip var. Onların sayesinde bizlerde başarıya daha kolay ulaşabiliyoruz. Onların sağladığı kolaylıklar sayesinde oluyor. İnanılmaz bir ekip ve sporcu da kendine gerekli yatırımı yaptığında, güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Başarının mimarı onlar diyebiliriz. Sonucunda böyle birbirinden değerli sporcular, çok güzel madalyalar kazanıyor. Buradan onlara tekrardan çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL