Tokatlı genç atletler şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı

Tokatlı genç atletler, şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak adlarını zirveye yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve İzmir'de düzenlenen U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda, Tokat'ı temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı. Tokatlı genç atletler, şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak adlarını zirveye yazdırdı. U18 Erkekler disk atma branşında yarışan Yusuf Gani Yıldırım, 47.77 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. U18 Kadınlar 100 metre engel branşında mücadele eden Buse Apay, üstün performansıyla Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. U18 Erkekler çekiç atma branşında ise Emirhan Ilıkçay, 57.98 metrelik derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti. - TOKAT