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Aydınlı Kick Boksçu Şevval Çelik, Konya'da 1 altın 1 gümüş madalya kazandı

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Aydın'ı başarı ile temsil eden Kick Boks sporcusu Şevval Çelik, Konya'da düzenlenen şampiyonadan 1 altın 1 gümüş madalya ile döndü. Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Aydınlı sporcu, 2 branşta başarı göstererek Aydın'ın gururu oldu.

Katıldığı müsabakalarda Aydın'ı başarı ile temsil eden Kick Boks sporcusu Şevval Çelik, Konya'da düzenlenen şampiyonadan 1 altın 1 gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin en iyi Kick Boks sporcularının belirlendiği ve yaklaşık 8 bin sporcunun katıldığı turnuvada Aydınlı Milli Kick Boksçu Şevval Çeltik yarıştığı 2 branşta 1 altın 1 gümüş madalya kazandı

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek milli takım oyuncularının belirlemek için Antalya, İstanbul ve Konya da düzenlenen Üç turnuva sonunda katıldığı tüm branşlarda başarı gösteren Şevval Çeltik, Aydın'ın gururu oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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