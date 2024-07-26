OMÜ Tekvando Takımı Avrupa Üniversite Oyunları'nda 2 Madalya Kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tekvando Takımı, 12-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında Macaristan'da (Debrecen-Miskolc) yapılan Avrupa Üniversite Oyunları'nda 2 madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

OMÜ'yü temsilen katılan tekvando sporcularından Kardelen Demir 73 kg'da 2'nci olarak gümüş madalya, 53 kg'da Senanur Çelik ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Sporcularla birlikte antrenör Doğan Demir OMÜ'yü temsil etti.

OMÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversite olarak turnuvaya katılan genç sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - SAMSUN