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Kayserili sporcu Emir Haktan Aktepe Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda ikincilik elde etti

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Kayserili sporcu Emir Haktan Aktepe, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda, Kayserili sporcu Emir Haktan Aktepe ikincilik elde etti.

9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Sıla Medine Kavurat Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri'den Emir Haktan Aktepe ikincilik elde ederek gümüş madalya sahibi oldu. Kayseri'den YayTanSay Kulübü adına +57 kiloda ringe çıkan Emir Haktan Aktepe, 5 maçını kazanarak finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde İstanbullu rakibine mağlup olan Emir Haktan Aktepe, gümüş madalyanın sahibi oldu.

YayTanSay Kulübü ve Türkiye Milli Takım Taekwondo antrenörü Yavuz Sayan, alt yapıya ciddi derecede önem verdiklerini ifade ederek bunun da meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Yavuz Sayan, "Geleceğin milli takımında ilimizi temsil edecek sporcuları yetiştirmek adına yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyor olmak son derece mutlu edici. Bu noktada emeği geçen antrenör, sporcu ve her zaman yanımızda olan sporcu ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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