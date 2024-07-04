Ahmet Burak Işık Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kayserili yüzücü Ahmet Burak Işık, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarıştığı 200 metre Serbest Finali'nde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 2-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius kentinde düzenlendi. Şampiyonaya katılan Kayserili milli yüzücü AhmetBurak Işık, 200 metre Serbest Finali'nde yüzme hakkı elde etti. Final yarışında 1: 48.04'lük derece elde eden Işık, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Gençler ikincisi olan sporcumuz AhmetBurak Işık ve Antrenörü Ali Özmen'i tebrik ederiz" denildi. - KAYSERİ