Üye Girişi
Haberler

Ahmet Burak Işık Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserili yüzücü Ahmet Burak Işık, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarıştığı 200 metre Serbest Finali'nde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kayserili yüzücü Ahmet Burak Işık, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarıştığı 200 metre Serbest Finali'nde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 2-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius kentinde düzenlendi. Şampiyonaya katılan Kayserili milli yüzücü AhmetBurak Işık, 200 metre Serbest Finali'nde yüzme hakkı elde etti. Final yarışında 1: 48.04'lük derece elde eden Işık, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Gençler ikincisi olan sporcumuz AhmetBurak Işık ve Antrenörü Ali Özmen'i tebrik ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Gümüş Spor Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title