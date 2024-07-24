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Afyonkarahisar Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonasında Başarı Yakaladı

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Ankara'da düzenlenen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın genç güreşçileri büyük bir başarı elde etti. Irmak Elekçi ikinci olurken, Sümeyye Nisa Gümüş, Sultan Selin Naneci, Zeynep Batı ve Nazlı Gül Orbay üçüncü olarak gurur kaynağı oldu. Afyonkarahisar U-13 takımı ise birinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Ankara'da düzenlenen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, Afyonkarahisar'ın genç güreşçileri için büyük bir başarı hikayesine sahne oldu.

Şampiyonada Irmak Elekçi, U13 58kg kategorisinde Türkiye ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekerken, Sümeyye Nisa Gümüş 54kg, Sultan Selin Naneci 73kg, Zeynep Batı 36kg ve Nazlı Gül Orbay 46kg kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Ayrıca Afyonkarahisar U-13 takımı 76 kulüp içerisinden 90 puanla birinci oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bu büyük başarıların arkasında yatan disiplin ve azmin önemine vurgu yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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