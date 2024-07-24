Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü Güreşçileri Türkiye Şampiyonasından Madalyalarla Döndü
Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçileri, Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Şampiyonada Güneş Zımba ve Derin Enginar altın madalya, Şirin Dilci ise gümüş madalya kazandı.
Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçileri, Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 22-23 Temmuz'da Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 76 kulüpten 482 sporcu katıldı.
Şampiyonada Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçilerinden Güneş Zımba 36 kilogramda, Derin Enginar ise 58 kilogramda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.
Şirin Dilci de gümüş madalya kazanarak Türkiye ikinciliği başarısı gösterdi.