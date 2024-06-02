Erzincanlı Sporcular Yonex Bonn International 2024 Badminton Turnuvasında Başarı Kazandı

Almanya'da düzenlenen Yonex Bonn International 2024 Badminton Turnuvasında; Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübünden milli sporcular Zehra Erdem ve Yasemen Bektaş ile Erzincan Telekom Spor Kulübünden Emre Sönmez Türkiye'yi temsil etiler.

55 ülkeden katılan sporcularla devam eden turnuvada, çift kadınlarda 32 çift kadın sporcudan Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları Zehra Erdem ve Yasemen Bektaş finalde Taylandlı sporcuları yenerek 1. oldu ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdılar.

Yine 42 çiftin yarıştığı karışık çiftler branşında Erzincan İl Özel İdaresi milli sporcusu Yasemen Bektaş ve partneri Emre Sönmez birlikte 2. olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdılar. - ERZİNCAN