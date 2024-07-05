Bilecikli Sporcu Abdülkerim Akdaş Türkiye Şampiyonasında 2. Oldu

Bilecikli sporcu Abdülkerim Akdaş, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 2 ayrı kategoride Türkiye 2'incisi oldu.

İzmir'de düzenlenen U-18 Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu Abdülkerim Akdaş; sezon en iyi derecesiyle gülle atma branşında 16.51, cirit atma branşında 58.48 derecesiyle Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başarılı sporcu ve antrenör Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK