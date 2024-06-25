Üye Girişi
Haberler

Erzincanlı Milli Sporcular Serbian U17 Badminton Turnuvasında Başarı Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen Serbian U17 International Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı 3 milli sporcu, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, 22 ülkeden sporcuların katılımıyla yapılan Serbian U17 International Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı 3 milli sporcu, 1 altın 2 gümüş madalya kazandılar.

Turnuvaya katılan Erzincanlı milli sporculardan; Nisanur Çimen - Gökay Göl, 64 çiftin yarıştığı Karışık Çiftler Kategorisinde 1. olup ülkemize altın madalya kazandırdılar.

Aleyna Korkut, 64 sporcunun yarıştığı Tek Kadınlar Kategorisinde 2. olup ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Nisanur Çimen - Aleyna Korkut, 34 çiftin yarıştığı Çift Kadınlar Katagorisinde 2. olup ülkemize gümüş madalya kazandırdılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Erzincan Türkiye Gümüş Spor Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title