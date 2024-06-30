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Türkiye, Bosna Hersek'teki Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu

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Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası sona erdi. Milli sporcular, bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya kazandı.

Bosna Hersek'teki Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da düzenlenen organizasyon sona erdi. Milliler organizasyonda bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 66 kiloda Busenur Yazan altın ve 80 kiloda Melisa Eroğlu gümüş madalya kazanırken, 50 kiloda Kübra Çiçek, 52 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Azra Ocak ile 75 kiloda Sedef Nergiz bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Spor

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