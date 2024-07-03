Milli Boksör Samet Gümüş, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan Altın Madalya İle Döneceğine İnanıyor

Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Samet Gümüş, yine ilk kez katılacağı Paris 2024 Olimpiyatları'ndan da altınla döneceğine inandığını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli boksör, "İlkleri seviyorum, ilk olmasını seviniyorum. İlk katıldığım her şampiyonada madalya aldım. İlkler benim totemim. Olimpiyatlara da ilk kez katılacağım için bu totemimi gerçekleştireceğim ve olimpiyat şampiyonu olacağım." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluğun kendisine büyük moral verdiğini ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Olimpiyat öncesi son şampiyonamızdı. 13 yıldır Avrupa'da madalyamız yoktu. Ben oraya bu zinciri kırmak için gittim. Avrupa Şampiyonası için çok yoğun bir kamp sürecimiz geçti. Antrenörüm Selim Vinçoğlu'yla bu yola baş koyduk. Bana inanıyor, maddi manevi desteğini esirgemiyor. Son Avrupa Şampiyonası'nı şampiyon tamamladım. Olimpiyatlar öncesi benim için moral oldu. Kendimi rakiplerime kanıtlamış oldum. Sırada olimpiyatlar var. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız. Bunun için çabalıyoruz. Odaklanmış şekilde, sabırsızlıkla olimpiyatları bekliyoruz. Kendime güveniyorum. Avrupa şampiyonu olarak oraya gitmek moral ve motivasyonumu iki katı artırdı. Aynı şekilde rakiplerim için de bu durum dezavantaj. Çünkü aynı kilodayız ve aynı platformda yarışacağız. Son şampiyon olarak gidiyorum, beklesinler beni."

Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdiğini anlatan genç boksör, ailesinin olimpiyatlar için kendisi gibi heyecanlı olduğu dile getirerek, "Kendimi bildim bileli ailemden uzağım ama son 10 aydır ailemden çok sizleri görüyorum diyebilirim. Bu beni kötü etkiliyor. Onlar bana inanıyor, beni destekliyorlar. En azından bu acıya, zahmete, tere değsin istiyorum. İnşallah en iyi şekilde olimpiyatlarda altın madalyayla bunu taçlandıracağız. Annem benimle bu konuları hiç konuşmaz. Çok heyecanlı birisi. Maçlarımı kazandıktan sonra izler. Olimpiyatlarda çeyrek finali aldıktan sonra ailelerinizi getirebiliyorsunuz. Annemi ikna edersem onları getireceğim oraya. Babam da benim gibi odaklanmış şekilde heyecanla bekliyor. Heyecanlarını bana yansıtmadıklarını biliyorum ama gözlerinde görebiliyorum. Ben onların iki katı heyecanlıyım. Ciddi bir fedakarlık var. Ailenden, sevdiklerinden uzaktasın, aç kalıyorsun, kilo veriyorsun, yumruk yiyorsun, darbe alıyorsun... Emek var. Bu fedakarlıkların karşılığını alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

"Kürsüye çıkarken güzel bir şov yapacağım"

Her gece olimpiyatlarda altın madalyayı kazanma hayali kurduğunu belirten Samet Gümüş, "Yorgunluktan uyuyamadığım günler oluyor. 'Olimpiyatlarda ilk maçım kiminle olacak, kiminle dövüşeceğim, nasıl geçecek?' diye düşünüyorum. 'Altın madalya aldıktan sonra birincilik kürsüsüne nasıl bir hareketle çıksam?' diye hayal kuruyorum. Kürsüye çıkarken güzel bir şov yapacağım. Ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyoruz. Tanımadığımız insanlar da bizim kadar gururlanıyor. Herkesin isteği zincirleri kırmak ve altın madalya almak. Bu altın madalyayı alacağıma gerçekten inanıyorum. O hissiyatı tarif etmek çok zor. Kilomda 16 kişi var. 16 ülkenin bir savaşı bu. Bu ülkeler arasında senin bayrağının en yüksekte olması büyük bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Boks Federasyonunun elde ettiği başarılarda büyük payı olduğunu da vurgulayan Gümüş, "Federasyon başkanının ilgisi ve emeği çok büyük. 10 gün öncesinden Fransa'ya gitmemiz ve orada adaptasyonu sağlamamız bile büyük bir motivasyon. O rakımda antrenman yapmak, atmosferi görmek, orada kamp yapmak herkese nasip olmuyor. 16 ülkeden sadece biz gidiyoruz. Bu da federasyondan kaynaklı. Ona çok teşekkür ediyorum, desteklerini hissediyorum. İnşallah birlikte başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.