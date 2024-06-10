Üye Girişi
Haberler

Analistlerden şaşırtan Ethereum ETF tahmini

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitfinex türev departmanı başkanı Jag Kooner, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Ethereum ETF'lerinin, Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların %10-20'sini çekebileceğini söyledi. Kooner, bu durumun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum ETF'leri için vereceği staking kararlarına bağlı olduğunu belirtti. Kooner, Ethereum'un çeşitli kullanım alanlarına değinerek, Ethereum ETF'lerinin benzer bir etki yaratma potansiyeli olduğunu ifade etti.

Bitfinex türev departmanı başkanı Jag Kooner, yakında piyasaya sürülmesi beklenen spot Ethereum ETF'lerinin, mevcut Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların yüzde 10 ila yüzde 20'sini çekebileceğini belirtti. Bu potansiyelin gerçekleşmesi, SEC'in Ethereum ETF'leri için staking izinlerine ilişkin kararlarına bağlı olacak. Kooner, geçmişteki altın ve gümüş ETF'lerinin yarattığı etkiye benzer bir durumun Ethereum ETF'leri için de geçerli olabileceğini ifade etti.

SEC Kararları Ethereum ETF'lerinin Geleceğini Belirleyecek

Başarılı analist Jag Kooner, yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF), mevcut spot Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların yüzde 10 ila yüzde 20'sini çekebileceğini öne sürdü. Kooner konu hakkında yaptığı açıklamada bu potansiyelin gerçekleşmesinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum ETF'leri için staking izinlerine ilişkin vereceği kararlara bağlı olduğunu vurguladı.

Kooner, geçmişte yaşanan benzer olaylardan örnekler vererek, yeni finansal ürünlerin piyasaya sürülmesinin yatırımcı davranışları üzerindeki etkisine dikkat çekti. 2004 yılında piyasaya sürülen SPDR Gold Trust gibi öncü altın ETF'lerinin, yatırımcılara fiziksel altın tutma zorunluluğu olmadan altına yatırım yapma imkânı sunarak altın ticaretinde devrim yarattığını hatırlattı. Kooner benzer şekilde, 2006'da lanse edilen iShares Silver Trust gibi gümüş ETF'lerinin, özellikle endüstriyel kullanımın artmasıyla birlikte gümüş talebini ve yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Kooner, Ethereum'un çeşitli kullanım alanlarını göz önünde bulundurarak, spot Ethereum ETF'lerinin de benzer bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ethereum'un sadece bir kripto para birimi olarak değil, aynı zamanda akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar için bir platform olarak da kullanıldığını vurgulayan Kooner, bu çok yönlü kullanımın Ethereum ETF'lerine olan ilgiyi artırabileceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Haberler

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

 İl milli eğitim müdürlüğünde kadın memura taciz: Seninle birlikte olmak istiyorum

İl milli eğitim müdürlüğünde kadın memura taciz: Seninle birlikte olmak istiyorum

 Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor

Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor

Bakmadan Geçme

Polonya Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Milli maçı kim yönetiyor? Survivor CANLI izle! 10 Haziran Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Yalan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 10-11 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? #129300 10-11 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Bursa Bülbül filmi konusu nedir? Bursa Bülbül filiminin oyuncuları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları ve Vizontele Tuuba özeti! #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ölümcül Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ölümcül Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! 10 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler 'Dur baba, yapma' haykırışı oldu

Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler "Dur baba, yapma" haykırışı oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title