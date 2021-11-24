Gölbaşı Belediyesi Sporda Başarıya Doymuyor…

Üç gün süren ve 64 kulüpten 376 sporcunun katılımları ile tamamlanan "Atatürk'ü Anma Kupası" müsabakaları sona erdi. 4 maçta 12 puan alan Gölbaşı Belediye Spor Kulübü, karşılaşmadan 2 altın, 5 gümüş 5 de bronz madalya kazanarak döndü. Takım halinde Minikler Point Fighting branşında 2. olan kulübün sevinci görülmeye değerdi.

Sporcuları başarılarından ötürü tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı Belediyesi olarak, spora ve sporcuya verdiğimiz desteği her daim dile getirdik. Açtığımız tesisler ve hayata geçirdiğimiz diğer projelerimizle sporcularımızın yanında olmaya devem edeceğiz. Atatürk'ü anma adına yapılan bu spor etkinliği bizler için çok kıymetli. Kulübümüzün de müsabakalardan başarıyla dönmesi gurur verici "açıklamasında bulundu. Yakın zamanda faaliyete açılan Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin de Gölbaşı için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Şimşek, sporcuların ailelerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

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