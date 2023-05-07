Gölbaşı'nda hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi depremden dolayı hasar gören şehir içinde hafriyat kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi depremden dolayı hasar gören şehir içinde hafriyat kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan hafriyat atıklarını kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, "Asrın felaketinin ardından ilçemizde devam eden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek halkımızın sosyal hayata hızlıca dönmesi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN