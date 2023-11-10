Gölbaşı'nda 10 Kasım anma programı düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Gölbaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye adına çelenk bıraktı. Anma programında, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Gölbaşı'ndaki lise öğrencileri ise bayrak ve flamalarıyla törene katıldı.

Törene, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Kaymakam Refiği Ejder Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA