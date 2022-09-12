Ankara haberi: Gölbaşı Belediyesi öğrencilere ücretsiz okul servisi desteği sağlayacak

Gölbaşı Belediyesi öğrencilere ücretsiz okul servisi desteği sağlayacak

ANKARA - Ankara Gölbaşı Belediyesi, 2022-2023 yeni eğitim ve öğretim yılında da ulaşım sıkıntısı çeken öğrencilere ücretsiz okul servisi desteği sağlayacak.

Gölbaşı Belediye, ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrenciler için geçtiğimiz sene başlattığı ücretsiz öğrenci servisi uygulaması bu sene de devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilere ulaşım desteğinde bulunuluyor ve bu sayede eğitim yolunda engeller kaldırılıyor. Öğrenciler merkezde belirlenen duraklardan alınıp okullarına bırakılıyor. Okulların açıldığı ilk gün Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de servis içindeki öğrencilerle sohbet ederek onlara kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Eğitime her alanda destek vermeye devam eden Başkan Ramazan Şimşek, öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

"10 okuldaki bin öğrenciye, 10 servis aracımızla hizmet veriyoruz, bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."

Belediye Başkanı Şimşek, gelen talebe göre bu sayının artabileceğini ve toplamda 10 servis aracı ile bin öğrenciye hizmet verileceğini ifade ederek, "Geçen sene öğrencilerimizin okula giderken yaşadıkları sorunu ortadan kaldırmak için, öğrencilerimize bu kolaylığı sağlamıştık. Belediyemize ait araçlarımızla ve hizmet alımıyla ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ücretsiz taşınmasını sağlıyoruz. Ücretsiz servislerimiz öğrencilerimizi belirlenen noktalardan alıp okullarına, okullarından da alıp yine belirlenen merkezi noktalara bırakıyorlar. Eğitim varsa, gelecek de var. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi.