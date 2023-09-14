Ankara Gölbaşı Belediyesi Tarım Fuarı'nda Süt Sağım Yarışması Düzenledi

Ankara Gölbaşı Belediyesi, Uluslararası Tarım Fuarı'nda süt sağım yarışması düzenledi. Kadınlar, tam altın ödülünü kazanmak için yarıştı. Gölbaşı Belediyesi fuar alanında yapılan süt sağım yarışmasında ilk üçe girenlere çeyrek altın ödülü verildi.

Ankara Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 26. AGROTEC Uluslararası Tarım Fuarı'nda süt sağım yarışması düzenledi. Gölbaşı Belediyesi fuar alanında yapılan süt sağım yarışmasında ilk üçe girenlere çeyrek altın ödülü verildi. Süt sağım yarışmasında yarışan 6 kadın üretici en hızlı şekilde en fazla sütü sağmak için yarıştı.

Üreticiler aynı zamanda girdi maliyetlerinden de yakındı. Gölbaşı üreticilerinden Fatma Çetin, "Geçen sene geldim inek tepmişti o zaman kazanamadım. Bu sene biraz umudum var ama yine de bilmiyorum. Eşim istemiyor sen inek sağmayı ne bilirsin diyor bana. Kazanırsam altını alacağım. Beceriyorum işte inek sağmayı diyeceğim" diye konuştu.

Eşi yarışmaya katılan Zeki Ünal, "Bu kalabalıktan inek hanıma bir şey yapsa ben bir daha gelmem buraya. Hoşuma gitmedi ya. Burada hediye veriyorlar ama sıkıntı. Bir sakatlık çıksa..." dedi.

Zeynep Ünal ise yem fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirterek, "Bir ürünü sattığında diyorlar ki 'Fiyat pahalı.' yemi ucuzlatsan ona göre ben de sütü ucuz satarım" dedi.

TARIM FUARI 3 GÜN SÜRECEK

Bugün başlayan ve 17 Eylül'e kadar, Gölbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleşecek programda tarım, hayvancılık, su ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran AGROTEC 2022'de; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini alacak.