Ankara gündem haberi: Gölbaşı'nda muhtarlara 'Kırsal Mahalle ve Yerleşik Alan' tanıtım toplantısı

Ankara gündem haberine göre - Gölbaşı'nda muhtarlara 'Kırsal Mahalle ve Yerleşik Alan' tanıtım toplantısı Gölbaşı Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan' tanıtım toplantısı yapıldı.

- Gölbaşı'nda muhtarlara 'Kırsal Mahalle ve Yerleşik Alan' tanıtım toplantısı

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan' tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda mahalle muhtarlarına kırsal yerleşik alanlara uygulanacak muafiyetler ve indirimler açıklanırken, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, online bağlantı ile aile çiftçiliğinin öneminden bahseden bir sunum gerçekleştirdi.

"Kırsal mahalleleri ve tarımı korumak gerekiyor"

'Kırsal Mahalle' statüsünün getirdiği avantajlar ve üreticiye sağladığı katkılar hakkında muhtarlara bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kırsal mahallelerde ana unsur vatandaşların üretime katılması, üreticinin devlet tarafından koruma altına alınması ve desteklenmesidir. Kırsal mahalleleri ve tarımı korumak gerekiyor. En önemlisi budur. Bütün muhtarlarımız bu konuda bizden bilgi almak istedi. Biz de bu toplantıyı gerçekleştirdik" dedi.

"Her zaman çiftçilerimizin yanındayız"

Çiftçilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Şimşek, "Kırsal mahalle olsanız da olmasanız da her zaman sizin yanınızda olacağız. Bu kapsamda bu sene yine çiftçilerimize tohumlarımızı hibe olarak dağıtacağız. Kırsal mahallelerde muafiyetler var. Su faturaları konusunda indirimler yapılıyor. Gölbaşı Belediyesi'nin 900 dönüm tarlası var. Ekilebilir alan 600 dönüm. Bu alana Gölbaşı Belediyesi olarak nohut ekmeyi planlıyoruz. Ektiğimiz nohutları Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Merkezi'mizde vatandaşlarımızla buluşturup, milletimize katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Köyü Projesi başladı"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 83 yıl önce tasarladığı Cumhuriyet Köyü projesini Gölbaşı Belediyesi olarak hayata geçireceklerini belirten Başkan Şimşek, "2000 dönümlük bir arazide Cumhuriyet Köyü projesi yapıyoruz. Meralar, seralar, lavanta bahçeleri, meyve bahçeleri, hayvanlar gibi birçok alandan oluşuyor. Bu projeye Mevlüt hocamızın çok katkısı oldu. Bilgilerinden, tecrübelerinden çok faydalandık" şeklinde konuştu.

"Gölbaşı Belediyesi, hem kendi imkanları çerçevesinde hem de hükümetin destekleri çerçevesinde çok güzel şeyler yapıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise, "Bu toplantıların en önemli yanı bilgi aktarımının olmasıdır. Tarım ağırlıklı, kırsal yerleşik alanın ne anlama geldiğini, Gölbaşı'nın bu alandaki potansiyelini konuştuğumuz bir toplantı oluyor. Gölbaşı'nı geleceğe nasıl taşıyabiliriz, bunun çalışmaları içindeyiz. Hizmet anlamında bakıldığında Gölbaşı Belediyesi, hem kendi imkanları çerçevesinde hem de hükümetin destekleri çerçevesinde çok güzel şeyler yapıyor. Gölbaşı'na ve Ankara'ya yakışacak Büyük Gölbaşı Projesi de hızla devam ediyor. Gölbaşı'nda yaşayanları yaşadıkları kente bağlayacak önemli bir projeyi yürütüyor Gölbaşı belediyemiz" dedi.

Toplantı sonunda MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yanı sıra, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ak Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, BBP Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Lale, Başkan yardımcıları, Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.