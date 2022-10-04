Ankara haber: Gölbaşı Belediyesi'nden çiftçiye buğday tohumu desteği

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması adına yüzde 100 hibe buğday tohumu desteğini bu yıl da devam ettiriyor.

Gölbaşı Belediyesi, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde, ilçede yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması adına başlattığı yüzde 100 hibe buğday desteğini bu sene de devam ettiriyor.

"Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yapan Ramazan Şimşek, "Kuraklığın kapımıza dayandığı geçen sene çiftçimize destek vermek amacıyla yüzde 100 hibe olarak verdiğimiz buğday tohumlarının yüksek verimli bir şekilde hasat edildiğine şahit olmuştuk. Bu sene de yine yüzde 100 hibeli şekilde çiftçimize tohum desteği vereceğiz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekilen her bir tohumun vatana, millete ve çiftçiye hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ettiğini söyleyen Şimşek, "Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz" diye konuştu. - ANKARA