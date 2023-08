- Gölbaşı'nda 3. Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleşti

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Geleneksel Sünnet Şöleni'nin üçüncüsü vesilesiyle 200 çocuğu daha ücretsiz sünnet ettirdi.

Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki Atatürk Sahil Parkı'nda 200 çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet töreninde; çocuklar için renkli oyun alanları, sihirbaz, palyaço, çizgi film karakterleri, maskotlar ve pamuk şeker ikramı vardı. Sünnet olan miniklere bisiklet hediyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek eşi Yeşim Şimşek tarafından verildi. Bisikletlerin bulunduğu alanda minikler bisikletlerinin kornalarına basarak Belediye Başkanı Şimşek'le sohbet etti. Şimşek, sünnet olan çocukları kutladığını belirterek, "Sünnet olan çocuklarımıza bisiklet hediyelerini takdim ettik. Güle güle kullansınlar. Allah damatlıklarını da göstersin. Herkes memnun. Minik yavrularımızın yüzlerindeki gülümseme her şeye değer" dedi.

Şenliğe büyük ilgi gösteren çocuklar ve veliler ise mutluluklarını dile getirerek, "Başkanımız Ramazan Şimşek'e ve belediyemize çok teşekkür ederiz. Sünnet kıyafetleri, bisiklet gibi sürpriz hediyeleriyle çocuklarımız bu şölenle keyifli bir gün geçirdiler, çocuklarımızla beraber unutmayacağımız bir anı oldu" ifadelerine yer verdi.

Akşam saatlerinde ise Şimşek, makamında Özgür Can Çoban'ı ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Özgür Can Çoban, birçok sanatçının sahne aldığı festival havasında gerçekleşen konserler için Şimşek'e teşekkür etti. Sonrasında Şimşek, Atatürk Sahil Parkı'na gelerek vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi. Atatürk Sahil Parkı'nda Gölbaşı'nın yerel sanatçılarının sahne almasının ardından Özgür Can Çoban, vatandaşlarla buluştu. Özgür Can Çoban'ın güçlü sesiyle aileler ve minik evlatları başta olmak üzere katılan başkentliler coşkulu bir akşam geçirdi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sahnede Özgür Can Çoban'a çiçek takdim etti. Şimşek, konserde vatandaşların eğlendiğini görmekten dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Gölbaşı bunları hak ediyor. Sevgili Özgür Can'ın yüreği, sesi çok güzel, iyi ki burada bizimle beraber oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında gecemizi gündüzümüze katarak durmaksızın çalışıyoruz. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Yarın değerli sanatçı ZARA ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı da yine hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

3.Geleneksel Sünnet Şöleni'nin de gerçekleştiği Türkiye Yüzyılı Konserleri'nin üçüncü gününe, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.