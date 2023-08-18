Gölbaşı Belediyesi Ahiboz Mahallesi'nde muhtarlık binasını yeniledi

Gölbaşı Belediyesi, Ahiboz Mahallesi'nde yenilenen muhtarlık binasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Şimşek, törende yaptığı konuşmada köylerde güvenlik kameraları ve güneş enerji sistemi kurduklarını belirtti. İlçenin tamamına doğalgaz getirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gölbaşı Belediyesinin Ahiboz Mahallesi'nde yenilediği muhtarlık binası düzenlene törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şimşek, köylerin tamamına güvenlik kamerası taktıklarını, camilere sıcak su ihtiyacını karşılamak için güneş enerji sistemi kurduklarını belirterek köyünde doğalgaz olan bir ilçe olduklarını söyledi.

İlçenin tamamına doğalgaz getirmek için çalıştıklarını söyleyen Şimşek, "Seçim vaatlerimizin yüzde 98'ini gerçekleştirdik. Seçim beyannamemizde olmayan 8 projemizi daha hayata geçirdik. Tulumtaş mağarası, tramvay, bilardo kompleksi, fuar alanı gibi birçok projemizi hayata geçirdik." dedi.

Muhtar Şenol Ercan ise binanın yenilenmesi nedeniyle teşekkür ederek mahalledeki hizmet kalitesinin daha da yükseldiğini söyledi.

Açılışa AK Parti İlçe Başkanı Selim Ak Ceylan ve MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin de katıldı.