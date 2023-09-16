Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'e mağlup oldu
Türkiye Basketbol Ligi 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'e 84-74 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'e 84-74 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Sertan Kırklar, Burak Durmuş, Ali Rıza Pinat
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Artimus Coselle Payne 8, Keith Martin Stone 23, Kevin Kaspar 10, Barboros Bozkurt 4, İbrahim Yıldırım 21, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 5, Sertan İbrahim Sarı 3
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: Sedat Ali Karagülle 10, Furkan Ayça 2, Teyvon Taffarie Myers 30, Ekrem Sancaklı 10, Caner Ercan 11, Atakan Akçam 3, Doğukan Sönmez 4, Cevher Özer, Emir Ahmedovic 14
Başantrenör: Mustafa Korhan Aydanarığ
1.Periyot: 15-27 (TED Ankara Kolejliler lehine)
İlk yarı: 29-41 (TED Ankara Kolejliler lehine)
3.Periyot: 50-63 (TED Ankara Kolejliler lehine) - KOCAELİ