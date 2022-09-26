Ankara haberleri: Gölbaşı Belediyesi ekipleri, atık malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor
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Ankara gündem haberi... Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi, atık malzemelerden dekoratif eşyalar üretiyor.
Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi, atık malzemelerden dekoratif eşyalar üretiyor.
Ekip üyeleri, çöpten buldukları lastik, varil gibi malzemeleri, belediyeye ait atölyede işliyor. Atık malzemeler park ve bahçelerde kullanılabilecek dekoratif eşyalara dönüşüyor.
Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İzzet Yiğit, üretilen bu eşyaları parklarda sergileyeceklerini belirtti.
Amaçlarının atık malzemeler konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Yiğit, "Halkımızın sıfır atık konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmasını amaçlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat