Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde deprem nedeniyle hasar gören yolların onarımı yapılıyor. Ayrıklar ve çöken yollar dolduruluyor. Yetkililer, ilçenin her alanda daha iyi bir noktaya geleceğini belirtti.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediyesi depremde hasar gören yolları onarıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde deprem nedeniyle hasar gören yolların onarımını yapıyor. Birçok noktada oluşan ayrıklar ve çöken yollar dolduruluyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin her geçen gün, her alanda daha iyi bir noktaya geleceğini dile getirdi. - ADIYAMAN