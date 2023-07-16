Gölbaşı Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Programda şehit yakınları ve gaziler de yer aldı.

Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri unutulmadı

ANKARA - Keçiören Belediyesi, ilçedeki Atatürk Sahil Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü dolayısıyla gün boyu düzenlediği etkinliklerin ardından akşam Atatürk Sahil Parkı'nda program düzenledi. Etkinliğe, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, ilçe protokolü, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İlçe Müftülüğü'nün imam-hatipleri Kuran-ı Kerim okudu. Program, Kaya Tuzcu, ismail Altunsaray ve Şerif Saka'nın verdiği konser ile devam etti.