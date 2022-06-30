Ankara Üniversitesi ASPAM Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı.

ASPAM'dan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, ASPAM Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, ASPAM'ın bağımlılık, obezite, diyabet ve benzeri konularda egzersiz ve sporun koruyucu ve tedavi edici etkinliğinin artırılması için ülke içerisinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyetlerde bulunması, egzersiz ve sporla ilgili yerli ürün geliştirme konusunda çalışmalarını hızlandırması için Ankara Üniversitesi TEKNOKENT ile ortak faaliyetlerde yer alması ve Türkiye Oryantiring Federasyonu ile işbirliği protokolü yapılmasına karar verildi.