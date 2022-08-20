Ankara haberleri: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı

- Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ikincisi düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Geleneksel Basın Futbol Turnuvası, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde başladı.

Gölbaşı Belediyesi Geleneksel Basın Futbol Turnuvası, ulusal basın mensuplarının katılımıyla başladı. Müsabakanın açılışı Başkan Ramazan Şimşek ile ulusal basın mensupları arasında oynanan maçla gerçekleşti. Başkan Şimşek'in 5 gol attığı, dostluk havasında geçen maç izleyenleri keyiflendirirdi. Başkan Ramazan Şimşek, katılan tüm takımlara başarılar dilerken, "Hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek hem de eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayacak etkinliğimizi geleneksel hale getirmek için bu sene ikincisini yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün de çok güzel centilmence bir maç oldu. Herkesi tebrik ediyorum, biraz çetin bir maç geçti ama sonunda dostluk kazandı. Biz, basın mensuplarının her şeye layık olduğunu biliyoruz. Sizler yaz kış demeden gecenizi gündüze katarak ülkemizde yaşanan gelişmeleri insanlarla buluşturuyorsunuz" şeklinde konuştu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımları ile gerçekleşecek olan futbol turnuvasında 16 takım karşılaşacak.