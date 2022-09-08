Son dakika haberleri | Gölbaşı Belediyesinden selden etkilenen Pakistan'a destek

Gölbaşı Belediyesi, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a gönderilmek üzere 500 adet yardım kolisi hazırladı.

Tarihinin en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan halkı için hazırlanan yardım kolilerinde paketli gıdalar, kuru bakliyatlar, temizlik ve hijyen malzemeleri bulunuyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk milletinin yardımseverliğine vurgu yaparak, "Aziz milletimiz nerede bir mağduriyet varsa yaraları sarmak için oradadır. Gölbaşı Belediyesi olarak tarihin en büyük sel felaketini yaşamış olan dost ve kardeş Pakistan halkının yanındayız. Dayanışma ruhuyla hazırladığımız yardım kolilerini Pakistan'a gönderiyoruz. Hızla aksiyon aldıktan sonra Gölbaşı Paylaşım Merkezimizde yardım kolilerimizi hazırlayarak yola çıkmak üzere kamyona yükledik. Bu vesileyle dost ve kardeş Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA