Galaxy S9, Hediyesiyle Gelecek

Galaxy S8, Galaxy S8 Plus veya Galaxy Note 8 satın alanlar, "AKG tarafından optimize edilmiş" bir çift Samsung kulaklığa sahip oluyorlar. Galaxy S9'un kulaklıkları ise çok daha iyi olabilir.



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Daha önce Galaxy Note 8 hakkında doğru bilgiler veren Ice Universe'ten gelen dedikoduya göre Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin kutusundan Bluetooth destekli bir kulaklık çıkacak. Samsung'un Icon X kablosuz kulaklıklarını sattığını düşünürsek bu bir sürpriz olabilir çünkü kutudan çıkacak kablosuz kulaklıklar, Icon X'in satışlarını düşürebilir.



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Kaynağa göre Galaxy S9'un kulaklık girişinin kaldırılması kesin değil. Firmanın en son prototiplerinde 3.5mm'lik girişe hala yer verdiği söyleniyor. Bununla birlikte Samsung'un belli bir noktada kulaklık girişinden vazgeçmesi söz konusu olabilir.



Kulaklık girişinin kaldırılması birçok kullanıcıyı mutsuz edebilir ancak Samsung, bunu kutudan çıkacak Bluetooth kulaklıklarla biraz olsun telafi edebilir.



