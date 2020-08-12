Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti."

(İHA)

Kaynak: İHA