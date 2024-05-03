Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum Listesini Divan Kuruluna Teslim Etti

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti.

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul 25 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Rams Park'ta bulunan divan kuruluna listesini teslim etti.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Süheyl Batum, "Bugün listemizi divan kuruluna teslim ettik ve Galatasaray Başkanlığına aday olduk. Galatasaray yalnız bir spor kulübü değil. Aynı zamanda gelenekleriyle, kurumlarıyla, geçmişiyle, değer yargılarıyla eğitim ve kültür kurumu. Galatasaray hem demokrasisini hem aydınlanmacı geleneği, Galatasaray'ın değerlerinden ve Atatürk ilke ve devrimlerinden alıyor. Biz de bugün Galatasaray'ın demokrasisi için, gelecek için ve itibarı için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Bu değerli kadroyu bir araya getirirken, bizi bu yolda yüreklendiren, cesaretlendiren iki çok önemli ve değerli başkanımız var. Bunlardan biri Galatasaray'ın başkanlığını yapmış Alp Yalman bizim listemizde. Kendisinin isteğiyle Disiplin Kurulu Başkanı da listemizde yer almıştır. İkincisi yine Galatasaray'ın önemli başkanlarından olan Ünal Aysal. Ünal Aysal biz seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ'nin başında olacak. Kendisine de teşekkür ediyorum. Celal Açar da listemizde yer aldı" diye konuştu.

"Florya projesine izin vermeyeceğiz"

Neden aday olduğunu açıklayan Batum, "Bizler hepimiz Galatasaraylıyız. 'Var olan paraların üstüne koymak istediğimiz, her şey başarılıyken, o paraya konmak isteyen fırsatçı insanlar, bir takım şeyler var'. İçinde bulunduğumuz şampiyonluk döneminde kesinlikle şampiyon olduğumuz güne kadar şimdi söyleyeceklerim üzerinde bir daha ayrıntılı olarak durmayacağım. Galatasaray dışındaki hiçbir yerde bunu dile getirmeyeceğim. Bizler yola çıkarken şuna çok önem verdik; algının dışında bundan önceki yönetim, geçen dönemde yaptığı adaylık lasmanında söylediği projelerin çok büyük bölümünü yapamadı. Kemerburgaz projesi, spor salonu projesi, arsa gayrimenkul fonunun kurulması, colombus projesi, dijital vaatler bunlardan hiçbiri maalesef yapamadı. Bizim için esas önemli olan Florya projesi. Başkan, bütün arkadaşlarıyla çok çalıştı ama ortada bir gerçek var. Türkiye'de Riva projesi, ben gençken Türkiye'nin geleceği denen bir projesiydi. Bugün Riva ne oldu? 4 Galatasaray eder derken, bugün bitti. Florya projesi aynı şekilde devam etmektedir. Buna kesiklikle izin vermeyeceğiz. Genel kurul ne yetkisi verdi? Biz Riva projesine, Florya'nın ilk Emlak Konut'a verilirken, Mustafa Cengiz'in geri aldığı şekilde gibi heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz. Kesinlikle izin vermeyeceğiz. 'Bir yabancı menşeili şirkete verdik, o şirketten 70 milyon Dolar gelecek, ilk aşama Bankalar Birliği'nden çıkacağız' deniyor. Herkes memnun, biz değiliz. Bunun son derece yanlış olduğunu, Galatasaray'ın en azından yarı yarıya zarara uğratacağını bilin, inanın. Bu Galatasaray'ın geleceğinin ipotek altına alınması demektir. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Biz bütün siyasal partilere eşit mesafede durmalıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Galatasaray Spor Kulübüyüz" diye konuştu.

"Erden Timur bizim çok değerli bir arkadaşımız"

Erden Timur'un Galatasaray'ın bir değeri olduğunu ifade eden Süheyl Batum, "Erden Timur'u hepimiz Galatasaray'a yaptıkları için çok seviyoruz. Okan Buruk bizim çok önemli değerimiz. Okan Buruk'u da çok seviyoruz. Bir önceliğimiz var. Galatasaray futbol takımının Allah kısmet ederse şampiyon olması. Hiçbirimiz Galatasaray'a zarar verelim diye bu işe kalkmadık. Biz 25 Mayıs'tan sonra bir daha bu işe söyleyebilecek sözümüz olmayacağı ve bu sözü herkese göstermek için ortaya çıktık. Bu kaybetsek de bu işin Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararlar çerçevesinde yapılmasını sağlayacağız. Erden Timur bizim çok değerli bir arkadaşımız. Biz Galatasaray'ın değerleri, itibarı, bağımsızlığı ve geleceği için buradayız. Gelecekte biz borçsuz kulüp olduk demeleri için buradayız" açıklamasında bulundu.

Süheyl Batum'un listesi şöyle:

Başkan: Süheyl Batum

Yönetim Kurulu (Asil): Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Metin İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yönetim Kurulu (Yedek): Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

Denetim Kurulu (Asil): Kemal Erimtan, Musa Armağan Adal, Hakan Üzeltürk

Denetim Kurulu (Yedek): Kerem Selahattin Ergün, Melik Çağatay Şencan, Emre Şehsuvaroğlu

Sicil Kurulu (Asil): Celal Açar, Ekrem Reşat Tüzün, Recep Şükrü Ergün, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Ahmet Mesut Gümüştaş, Metin Ünlü

Sicil Kurulu (Yedek): Sinem Alay, Cemal Kurum, Emre Türkmen

Disiplin Kurulu (Asil): Alp Yalman, İbrahim Haluk Nuralp, Teoman Cem Kadıoğlu, Huriye Cumhuriyet Şahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Banu Kaleağası Gürmen

Disiplin Kurulu (Yedek): Mehmet Ali Buladoğlu, Hasan Vedat Gürer, Mehmet Can Özatay, Mehmet Kabil Kibarer, Mert Murat Ermen - İSTANBUL